前行政院長賴清德（左）14日晚間為立委參選人阮昭雄（右）站台，並送上球棒祝他強棒出擊。（姚志平攝）

蔡英文總統參選2020副手備受關注，小英發言人阮昭雄今天面對媒體詢問時表示，蔡的副手這一、兩天就會對外宣布，由於蔡賴明天不約而同排開行程，外界預料最快明天上午可能宣布副手人選，「蔡賴配」呼之欲出。

小英發言人阮昭雄、顏若芳、廖泰翔今天上午代表民進黨2020總統參選人蔡英文到中選會領表。阮昭雄表示，蔡總統國政繁忙，目前以處理國家公務為重，因此委託三位發言人代領。

媒體詢問副手人選公布時間，阮昭雄表示，蔡總統的副手人選一定會在最佳時機提出最佳搭檔，「這一兩天就會對外公開」，全力以赴爭取國人支持。

蔡英文與賴清德今晚也先後前往阮昭雄競選總部成立晚會為阮昭雄輔選，民進黨總統初選時阮昭雄為蔡英文發聲，曾重批過賴清德，賴前往公開站台，也象徵釋盡前嫌。

賴清德致詞時開玩笑的說，有人問他「阮昭雄一直批評你，你還幫他助選，風度不錯」，他說，作為政治人物，尤其是兩軍相爭，各為其主，有批評很正常。他也稱讚阮昭雄，在台北市艱困的第8選區，阮昭雄願意出來選，不負「小英雄」的稱號。

他也譴責近日來香港警方衝入校園以暴力對待學生的行為，呼籲民眾要守護台灣的自由與民主，一定要讓蔡英文連任、國會過半。隨後也將球棒交給阮昭雄，象徵「強棒出擊」。

蔡英文隨後也前往造勢現場，由於民眾太過熱情，蔡英文沿路握手走走停停，蔡英文重申政府托育和的長照政策，強調只要投給蔡英文，未來4年一定會增加預算、增加服務項目和時數。

她也列舉當前的經濟狀況，強調在執政努力下，已為台灣經濟打下基礎 ，無論是外商投資還是人才都會往民主自由的地方走，呼籲大家要堅定守住台灣主權和民主自由，用選票讓全世界看到台灣人的意志和決心。

由於蔡英文明天上午未排行程，賴清德也臨時取消明天原訂上午10點和下午2點半陪同中壢和鹿港候選人的拜票行程，外界預料，可能正式對外宣布「蔡賴配」。

蔡英文參加阮昭雄造勢晚會。（崔慈悌攝）

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