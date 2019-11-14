氣溫驟降、下雨，筋骨跟氣象台一樣拉警報。中醫看筋骨痠痛可分為內、外兩大因素。內在來看「肝主筋、脾主肌肉、腎主骨」，肝脾腎出問題，容易反映在筋骨上。若加上外在天氣的潮濕、寒冷入侵，稱「風寒濕邪」，會加重筋骨不適。

秋冬兩季不妨多選用下列食材，可補肝腎、強筋骨、養氣血，緩解痠痛感。

補肝腎食材：枸杞、栗子、核桃、芝麻

中醫認為，肝血不足，容易抽筋，肝腎虧虛則影響筋骨，容易受傷，尤其以老年人較常見。多吃補肝腎類的食材，可以有效強化筋骨。

活化氣血食材：洋蔥、薑、黑木耳

多吃活化氣血的食材，幫助活血化瘀、行氣止痛，促進循環修復與代謝。（圖片來源：Pixabay）

氣滯血凝則痛，若是平常喜歡吃冰品、喝冷飲、吃寒涼性的食物，讓血管收縮，血液供給量減少、氣的運行不順暢，體內廢物無法排除，容易加重疼痛。多吃活化氣血的食材，幫助活血化瘀、行氣止痛，促進循環修復與代謝。

膠質類食材：豬蹄、魚、秋葵、菇

中醫有「以形補形」理論，認為筋骨不好，可以多吃富含膠質類的食物來強健。動物性膠質有雞腳、豬蹄、魚皮，還可以補益氣血、滋補陰液。若怕太過油膩、或是吃素習慣，也可從植物性膠質，如秋葵、菇類、山藥、海帶等食材攝取。

筋骨不好，可以多吃富含膠質類的食物來強健。（圖片來源：Pixabay）

●寒涼性食物：吃多容易讓氣血循環變差，香蕉、空心菜、竹筍、柚子、瓜果都屬此類。

●酸性食物：中醫認為酸傷筋，烏梅、鳳梨儘量避免。

●不好消化的食物：糯米、太過油膩食物。腸胃吸收好，才有辦法轉換成氣在體內推動，對腸胃刺激的食物都要少吃。

●辛辣、刺激性食物：容易引起火氣，辣椒、花椒應避免。

貼心提醒：若處於筋骨痠痛的急性期，如關節發炎難耐、肌肉勞損疼痛等，要尋求醫師的治療，不能僅靠食物緩解。

諮詢專家：花蓮慈濟醫院中醫部兼任主治醫師柯建新、台灣針刀醫學會理事長高宗桂

(中時電子報)