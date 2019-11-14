台北市議員邱威傑（呱吉）與網紅志祺七七、視網膜共組「歡樂無法黨」，今天舉辦創黨大會，經過一整個下午流程及投票，最後選出黨主席為邱威傑。

根據中央社報導，無黨籍市議員邱威傑、志祺七七、視網膜日前宣布共同成立「歡樂無法黨」，並正式向內政部申請。3人今天同時現身創黨大會記者會，「歡樂無法黨」共有115名創黨成員，其中95人出席創黨大會，下午到場幾乎都是年輕人。

邱威傑表示，創黨目的是希望透過大型公民教育課，讓民眾了解政黨概念，此外，很多人對政治等議題表達不滿，但「只是在網路說說，這樣太可惜」，並未實踐，他想證明，想做就付出行動。志祺七七說，讓年輕人知道他們在意相關價值及增加政治科普的行動。

至於創黨後是否會推明年立委人選，邱威傑表示，有徵詢一些友人意見，後續會公布讓外界知道。志祺七七補充，絕對不會有提早走漏風聲的舉動。

(中時電子報)