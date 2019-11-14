張家瑋在民視《多情城市》演出千金女「李文真」，以時尚亮麗造型出場，不少觀眾誇美，根本「八點檔時尚女神」。張家瑋表示，這次進劇組前，特地安排一趟上海迪士尼之旅，她已5年沒出國，這次旅行也是慰勞自己辛苦拍戲的禮物。但原本是放鬆的5日遊，工作狂的張家瑋，竟把攝影好友帶著，每天早起梳化、跟好友討論有不錯街景就開始一連串拍攝行程，比在台灣還忙。 這趟旅行中，每天都有男生搭訕，其中一次是外國男生跟她聊天，還刻意碰她的胸部，讓她氣到當場制止，對方也趕快逃走，「女生面對這種事情真的要勇敢站出來」。

張家瑋。（圖／民視提供）

原定是出國放鬆玩5天的張家瑋，竟把行程排滿滿，笑說根本沒有放過自己，讓同行的攝影師說「比工作還要累」，但張家瑋也練就出1秒擺1個POSE功夫。她說，每天都會對鏡子微笑，除了找到自己好看的角度，也對自己信心喊話。這次上海之旅，張家瑋把靈感擺進《多情城市》角色中，甚至為了演出兵家綺跟陳熙鋒的千金小孩，還突破以往八點檔造型，把時尚品味帶到「李文真」。此外，她也參考韓劇《優雅的你》角色做造型，因為《多情》中的楊家環境好，大家看起來優雅，只是家人做的事情非常不優雅。

張家瑋。（圖／民視提供）

讓張家瑋印象深刻是，跟劇中爸爸陳熙鋒的合作，上一次搭檔演夫妻，這次演父女，讓陳熙鋒忍不住說好恐怖，「之前演老婆的妳變成女兒了」。再次跟演員前輩合作，讓張家瑋滿心期待，也希望觀眾喜歡她這次的造型。先前放鬆5天的張家瑋，已經開心籌備下一次的旅行，她說旅行回來又是新的開始，努力工作也努力把生活過好，希望大家會喜歡她這一次的表現。

張家瑋。（圖／民視提供）

張家瑋。（圖／民視提供）

(中時 )