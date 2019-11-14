吳克群推出《你說 我聽著呢》社會影音小說，並將發行新單曲〈我和被愛保持距離〉，他首次以女性敘事的角度出發，主動邀約訪談當年成功打造范冰冰、鹿晗，如今操刀朱亞文的經紀人楊天真力挺，討論現代女性面臨的職場現況，在拍攝時，吳克群還小酌幾口壯膽才上陣，被楊天真發現時，他幽默說：「我會比較放鬆。」

吳克群形容她：「在我眼裡的她是個刀槍不入，理性的新時代女性。」楊天真則表示自己很討厭「女強人」這個詞，「充滿了性別歧視，一個男人很強你不會叫他男強人，這都是把女生標籤化的事情」，她也直言：「我只願意在意我在意的人，但我在意的人非常有限，但是我願意為他們做很多事情」、「人生沒有困局、只有解法。」對外展現堅強，是她身為成功女人的毅力。

讓吳克群當場被一句句話給震攝住，訪問後吳克群表示更能同理心看待，進而試著以女性角度去了解對方感受，傾聽女性的心聲，他寫下歌詞，「早就學會藏起內心最柔軟的地方，反正誰都以為我有鎧甲，不是嗎」，感動眾人。

吳克群（左）訪談經紀人楊天真。（何樂音樂提供）

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