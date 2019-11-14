Netflix首部華語原創影集《罪夢者》當中許光漢大尺度全裸演出，被形容猶如是拍G片，和許光漢拍床戲的劇中男星現在也受到網路討論是個大眼天菜模特兒彭千祐。
178公分的彭千祐拍過不少雜誌與廣告，也在葛仲珊〈大夥騎〉、安那ANNA〈Ange Anna〉的MV中擔任男主角，如今他在《罪夢者》中與許光漢大尺度床戲演出，也受到網友關注成為焦點。畢業於台灣藝術大學雕塑系的他，也相當有才華，即將和好友開雙個展，並以數位影像呈現。
(中時電子報)
Netflix首部華語原創影集《罪夢者》當中許光漢大尺度全裸演出，被形容猶如是拍G片，和許光漢拍床戲的劇中男星現在也受到網路討論是個大眼天菜模特兒彭千祐。
178公分的彭千祐拍過不少雜誌與廣告，也在葛仲珊〈大夥騎〉、安那ANNA〈Ange Anna〉的MV中擔任男主角，如今他在《罪夢者》中與許光漢大尺度床戲演出，也受到網友關注成為焦點。畢業於台灣藝術大學雕塑系的他，也相當有才華，即將和好友開雙個展，並以數位影像呈現。
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