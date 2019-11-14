Netflix首部華語原創影集《罪夢者》當中許光漢大尺度全裸演出，被形容猶如是拍G片，和許光漢拍床戲的劇中男星現在也受到網路討論是個大眼天菜模特兒彭千祐。

彭千祐在劇中和許光漢有多種性愛動作。（圖／翻攝自罪夢者）

在《罪夢者》中大尺度和許光漢演出全裸床戲的鮮肉演員彭千祐也受到網友關注。（圖／翻攝自彭千祐臉書）

178公分的彭千祐拍過不少雜誌與廣告，也在葛仲珊〈大夥騎〉、安那ANNA〈Ange Anna〉的MV中擔任男主角，如今他在《罪夢者》中與許光漢大尺度床戲演出，也受到網友關注成為焦點。畢業於台灣藝術大學雕塑系的他，也相當有才華，即將和好友開雙個展，並以數位影像呈現。

彭千祐模特兒出身，曾拍攝過多部廣告與MV，178公分的相當上相。（圖／翻攝自彭千祐臉書）

台藝大雕塑系的他也相當有才華，即將與好友開藝術雙個展。（圖／翻攝自彭千祐臉書）

(中時電子報)