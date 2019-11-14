方志友在TVBS《天堂的微笑》被最愛的父母欺瞞殘酷真相，意外發現事實後崩潰，她在拍攝現場哭得撕心裂肺，令所有劇組人員也忍不住跟著落淚，這也是方志友出道以來哭戲最多的一部戲。她透露，拍到後來只要一看到鏡頭就能落淚；而林予晞劇中面對生命抉擇，健康亮紅燈卻獨自承受，觀眾看了特別著急，她也說演出時內心很掙扎，對親近的人撒謊正是她的罩門。

方志友出道10年，過去飾演的角色多半是人生勝利組，現實生活中她也擁有美滿家庭，這回《天堂的微笑》中難得化身貧窮畫家，一句「窮人沒資格生病」引發廣大共鳴。對於觀眾不斷質疑「楊令悠」的人設太過任性，方志友解釋前幾集楊令悠看起來雖然刁蠻，但事實上是內心細膩又孝順的小女孩，她與楊令悠之間的共通點都是都特別重視親情。

劇中方志友發現自己被媽媽欺瞞癌症復發真相，回想拍攝現場情況，方志友說一踏進安寧病房，自然就進入「楊令悠」模式，淚水像是關不住的水龍頭，哭到妝容全花掉，工作人員也受到凝重氛圍感染，在旁跟著哭。方志友哭點低，曾因遺失信用卡落淚、半夜肚子餓但老公楊銘威不給她吃麥當勞也能哭，《天堂的微笑》所包含的濃厚親情更是徹底戳中她的心，「我本身的『淚腺』真的很發達，拍戲不用想其他事情來帶情緒，直接就可以哭了」。

《天堂的微笑》將播出第5集，孫家、楊家都面臨病魔考驗，家人之間不斷欺瞞彼此，林予晞（飾趙承舒）同樣選擇不告訴愛人真相，「在演出的時候內心很掙扎，因為對我來說最難的就是『撒謊』，不把真相說出口，雖然真實人生碰到我也會自己先消化一下，但一定會在一天之內就跟家人面對面說清楚」。

劇中林予晞陸續出現頭痛、頭暈等症狀，癌症指數異常，她為母則強，決定接受進一步檢查。然而她也陷入兩難，得在接受治療或保住小孩兩者之中抉擇，問及真實人生的選擇？林予晞說，自己會毫不猶豫生下小孩，現實中茹素1年最大的收穫就是心態上的調整，深深影響她詮釋「趙承舒」的方式，「我學會更認真看待、尊重每一個生命，無論戲裡戲外」。

《天堂的微笑》本週片尾彩蛋嘉賓是李易，他化身《遺憾拼圖》經典角色「劉政達」登場，開著帥氣跑車亮相，和修杰楷在醫院前偶遇，他說這次合作時間雖短，但對戲時特別自在，「我們平常也會在一些朋友聚會遇到，大部分都在聊小孩的事情，這次能跳出爸爸的身分來對戲，覺得滿開心的」。

(中時 )