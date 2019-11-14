紅隧九龍入口被佔領整日 晚上收費亭被扔汽油彈縱火

今早有示威者在紅磡海底隧道九龍入口附近聚集，並由天橋向隧道丟下雜物，導致紅磡隧道停運關閉。入夜後有示威者向隧道收費亭投擲汽油彈，現場快速冒出巨大火光與煙霧，隨後隧道管理局職員趕到以滅火器滅火，消防車不久後到場，現場還不時傳出爆炸聲，據稱可能是火燒到收費亭旁的電器設備引起。

香港紅磡海底隧道今天一早就停止營運，但入口處的收費亭仍遭人以汽油彈縱火。（圖／星島網）

由於示威者佔領隧道天橋，為安全理由，紅磡海底隧道14日一早即已關閉，但晚上仍遭縱火。（圖／美聯社）

綜合港媒報導，早上示威者佔領紅磡海底隧道入口處的天橋後，隧道決定關閉。至中午時分，中環、太古的示威者佔據道路，中環德輔道中、干諾道中以及太古英皇道均被堵路。

香港紅磡隧道收費亭遭縱火後，消防隊約5分鐘就抵達現場。（圖／星島網）

到了晚上7時45分左右，理工大學旁的紅隧收費亭多次遭縱火，紅磡站亦有路軌起火，冒出巨大火舌，其後更冒出濃濃白煙，有職員先後到場以滅火筒將火撲滅。黑衣人再打破電箱的玻璃，電箱其後跟著起火。晚上7時50分，消防車到場，將火救熄。晚上近9時，再有示威者在收費亭縱火，消防車則再次到場。現場火光熊熊，並傳出爆炸聲。另有一大型卡車試圖硬闖路障，遭示威者以汽油彈砸中，車頭有部份被燒毀。

報導說，示威者仍在香港多地堵路，包括漆咸道南、港大、理大、城大、浸大校外均有道路被示威者以雜物堵塞。

在中環愛丁堡廣場，有人發起於7時半舉辦「消防救護打氣集會」，已獲警方同意。集會聚集了有數百名市民，現場掛起了消防救護給予市民的心聲，如「盡忠職守、服務市民」、「作為香港人嘅紀律部隊去守護我最愛嘅香港人，做份內事根本唔需要表揚。」、「年青人係我嘅瑰寶。」等。

位於香港島灣仔區的香港大球場今天有足球比賽，現場有防暴警察駐守，部分防暴警察配備泵動式雷明登霰彈槍，但無任何行動，場外亦未見有任何集會，現場氣氛平靜。

(中時電子報)