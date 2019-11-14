國民黨總統參選人韓國瑜在臉書發表支持香港全面民主普選，蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄今晚表示，感謝韓支持蔡總統的政策路線，但「從過去韓市長的言行記錄來看，更希望韓市長不要今天這樣說，明天又改口」。

對於韓國瑜的說法，阮昭雄表示，樂見韓市長終於跟上台灣主流民意，也跟進蔡總統的路線，舉凡支持香港民主、反對一國兩制、守護台灣主權、強化國防戰力都是蔡總統努力在做的事，感謝韓市長支持蔡總統的政策路線。

他相信2300萬人民都會想確定，「到底哪一個是真的韓市長？」是走進中聯辦，說兩岸和平談判無可避免的韓市長，還是主張九二共識是定海神針，卻反對一國兩制的韓市長？是譴責暴力進入香港校園的韓市長，還是大力稱讚支持港警施暴的不分區第一名葉毓蘭的韓市長？是之前反對潛艦國造的韓市長？還是今天說要強化國防的韓市長？

他說，台灣是民主國家，我們關心並支持香港人民追求民主自由人權，這是基於長期的共同信念，不是選舉到了才支持，不是像國民黨每天在計算選票多幾票，更不是像韓市長選情告急才髮夾彎。

(工商 )