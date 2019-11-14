白宮代理幕僚長穆瓦尼因上個月在簡報會上自爆「通烏門」確有交換條件，據稱讓川普總統極為不滿，數周來一直傳聞他的官位難保。但美媒卻報導說，穆瓦尼自恃「知道太多內幕了」，不怕會遭川普撤換。

10月17日，穆瓦尼在簡報會語出驚人，稱川普暫時凍結3.91億美元軍援烏國經費，部分原因是懷疑民主黨勾結烏克蘭介入2016年大選，因此尋求以此換取烏方調查民主黨。但川普始終否認自己扣住軍援烏國，存在政治交換條件。穆瓦尼這番自爆因此震撼了華府，不過到了17日稍晚，他卻突然改口，否認兩檔事涉及交換條件。

《華盛頓郵報》13日引據3名消息人士報導，川普數周來一直威脅要開革穆瓦尼，但高級顧問勸誡他別採取過激的做法，稱「在這樣艱難的時期撤換穆瓦尼會帶來危險」，主要因為穆瓦尼在凍結對烏援助的決策中扮演關鍵角色。報導引述1名川普顧問指，「我認為，12月前他不會離去，但總統對這場簡報會非常不滿。」

《紐約時報》12日則報導說，穆瓦尼告訴白宮同僚，他並不擔心會丟官，因為他「知道太多了」，川普不能撤換他。穆瓦尼「代理」白宮幕僚長已10個月，迄仍未真除。

加州民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）13日表示，川普若果真對「通烏門」無罪，他應該要讓穆瓦尼和前白宮國安顧問波頓出席調查聽證會。穆瓦尼因遵從白宮與司法部指示，拒絕出面作證。波頓的律師8日則致函國會議員，聲稱波頓知道「許多相關細節」，只要法官裁定波頓應該作證，他就願意出席。

(中時電子報)