北京有名27歲男子，四處瘋狂的偷盜各種快遞物件，而理由竟然是因為妻子出軌讓他戴綠帽，他氣不過便以此來洩憤。

去年9月2日至9月8日期間，他先後到各地超市，偷偷拿走待的快遞包裹高達17次，甚至在一天內整整偷遍了5家超市，他偷走的物品包括衣服、鞋子、書籍、化妝品、食品等等，共計人民幣2391.21元(折合新台幣約11000)，不過他很快就被警方逮捕，不但因盜竊罪被判10個月，還被罰了人民幣3000元月新台幣14000。

(中時電子報)