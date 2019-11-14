妻幫他戴綠帽 男怒做17次洩憤 21:532019/11/14 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京有名27歲男子，四處瘋狂的偷盜各種快遞物件，而理由竟然是因為妻子出軌讓他戴綠帽，他氣不過便以此來洩憤。 去年9月2日至9月8日期間，他先後到各地超市，偷偷拿走待的快遞包裹高達17次，甚至在一天內整整偷遍了5家超市，他偷走的物品包括衣服、鞋子、書籍、化妝品、食品等等，共計人民幣2391.21元(折合新台幣約11000)，不過他很快就被警方逮捕，不但因盜竊罪被判10個月，還被罰了人民幣3000元月新台幣14000。 (中時電子報) #綠帽 #快遞 #偷竊 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸商品過度包裝 呼籲快遞箱再利用 18:562019/11/11 兩岸 雙十一快遞高峰啟動 運送28億件網購物品 12:382019/11/12 兩岸 助垃圾分類 上海綠色「雙11」新時尚 19:522019/11/14 兩岸 社會熱門新聞 妻幫他戴綠帽 男怒做17次洩憤 - 社會 不能白幹！ 渣男性侵弱智少女還要拿錢 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 屏東2月女嬰悶死案 警方排除「哥哥壓死妹妹」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。