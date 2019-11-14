民進黨今通過不分區立委名單，卓榮泰主席裁示如下：

今天民進黨中執會通過民主進步黨第十屆不分區委員的提名名單，非常感謝黨內同志以及社會各界這段時間的推薦與關心，我要特別感謝提名委員會的辛苦。不分區提名一直有幾個主要的考慮原則，一個是團結台灣、擴大盟友、追求進步價值、強調專業貢獻、以及重視青年世代，並肯定黨內對民主運動有貢獻的代表性人物，名單的擬定一直都圍繞在這幾個標準上做最縝密的思考。我們相信這份名單兼具多元與不同專業領域的人選，有社福、環保、族群、醫療、公衛、法律、傳播、經濟、兒少、勞工、農漁業、性別、文化、外交、會計、工程等專業。

我曾說過第十屆不分區名單要有功能性與代表性，並依照三個原則進行提名，第一，要有國會戰力，包括能夠與社會對話及議事折衝協調的能力。第二，要代表全黨集體意志，貫徹黨的基本主張。第三，要為國家整體利益考量，而非代表某特定團體。我想這份名單是基於這樣的原則下提出。

再過兩個月就要進行大選，民主進步黨力拚國會過半，為的是持續守護台灣的民主，堅守我們摯愛的土地。今年中國國家主席習近平，拋出一國兩制台灣方案，讓台灣內部產生被統一的焦慮，我們清楚感受到人民的不安與恐懼，尤其是現在的香港局勢是如此驚濤駭浪，怵目驚心。民主進步黨作為一個捍衛民主的政黨，我們聲援香港，也明確拒絕一國兩制。我們要全力讓保護台灣主權的蔡英文總統連任，也要一個過半的國會來支持蔡總統守護民主，護國保台。

民主進步黨一直把追求進步價值的新生社會力放在不分區立委名單的最前幾名，這代表民進黨是一個不斷在挑戰自我、追求進步、走在時代尖端的政黨，只有這樣，才能與時俱進，並帶領國家向前邁進。我謹代表民進黨中央黨部不分區立委提名委員會向各位說明這份名單。

我們不分區名單依排序為吳玉琴、洪申翰、范雲、羅美玲、邱泰源、周春米、游錫堃、柯建銘、管碧玲、莊瑞雄、沈發惠、林楚茵、施義芳、游萬豐、歐蜜偉浪、湯蕙禎、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊聰榮、楊懿珊。

這份名單納入前社民黨召集人范雲，不僅是肯定他在野百合學運時代觸發台灣政治改革的貢獻，也反映了民進黨在建構「抗中保台大聯盟」的過程中、擴大結盟戰友的一個成果，結合相同理念的政黨，來推動台灣社會進步，這樣的結盟，也得到社民黨重要領袖的支持。當此中國謀我日急、威脅台灣國家主權和安全、破壞區域和平、威脅世界戰略平衡的此刻，我們必須盡一切力量團結為台灣未來奮鬥的朋友，我們一起來鞏固大台灣，聲援和協助包括正在為他們的自由、民主和生命奮鬥的人們！

民進黨的不分區名單承載了社會各界與國人共同的期待，我們一直以最周密的思維、盡最大的努力，希望端出一份大家最滿意、符合國人期許的名單，本黨提名委員會所有成員不斷討論再討論，不放棄每一個應該照顧到的環節，就是希望能提出一份盡善盡美的名單，中間的過程非常艱辛，這是我要特別向每一位提名委員再次感謝的。

我想說明的是，即使有人沒有繼續列入不分區名單，或許列入但不在預估的安全名單之內，都不代表他們不夠優秀，他們甚至是受到各方肯定的。所有遺珠之憾，反而更可能表示未來會有一個新的舞台與戰場正等待他們去挑戰。我也要對不在這次名單當中的現任九位不分區委員，再次代表黨，對他們過去三年多來在國會盡心盡力的表現、政策說明、與行政院的配合、做地方服務、組織發展，表達對他們的感謝，未來還是需要借重他們在各領域的專業，繼續深化、合作。

我知道，儘管我們盡量照顧到每一個環節了，可能還是有人認為不夠好或不夠滿意，這個部分就由我個人完全來承擔。非常感謝大家對我們的批評與指教，我希望這個過程能讓黨內同志勝選的志氣與保護台灣的決心更為凝聚，因為我們必須肩負民主前輩的使命，昂首闊步，繼續守護台灣的民主與自由的空氣，不要讓社會各界失望，祝福所有被提名人，你們責任重大，任重道遠，黨會陪著你們一起走下去。

(中時 )