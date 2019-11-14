曾獲第23屆釜山影展最佳紀錄片的《潰爛 癒合 掩藏》今晚10時將於公共電視頻道「紀錄觀點」節目播出。導演洪子健現正忙於本月23日將於台灣當代藝術館(MOCA)「災難的靈視」聯展的展場佈置工作，今天抽空在MOCA接受訪問，他表示自己以通訊軟體告知中國的受訪者以及相關人士本次播出訊息，所有的人都向他表達興奮的情緒，也很期待節目播出後台灣觀眾的反應為何。

受害者江春根表達還能忍耐不想截肢。（公視提供）

洪子健自2006年起就開始關注二戰期間日軍在中國東北多個省分瘋狂實施反人類罪行的細菌戰，他們利用在水源投菌或者空投細菌彈等方式欲進行活體實驗，甚至把有菌的食物拿給孩童吃，「戰爭的時候殺敵人是一回事，可是用細菌殺小朋友那就是恐怖片。」洪子建如此感嘆。

《潰爛 癒合 掩藏》紀錄因為感染細菌造成腳部肌肉潰爛的中國東北農民，這些農民多從童年五、六歲時期就染上「爛腳病」有些人受不了折磨自殺身亡，多數人因為無求醫管道也負擔不起醫藥費，只能一生與潰爛、惡臭、痛楚為伍。洪子健說指著自己的太陽穴說：「大部分所謂的戰爭創傷都是在裡面(精神上的)，但爛腳病讓可以親眼目睹歷史的傷口。」《潰爛 癒合 掩藏》今晚(11/14)十時於公視「紀錄觀點」時段播出，同步有Youtube線上直播，11/15起可於公視OTT串流服務「公視+」線上觀賞。

(中時 )