新北市政府農業局辦理「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」，榮獲新北市政府公共工程優質獎殊榮。（新北市農業局提供／葉書宏新北傳真）

108年度新北市政府公共工程優質獎於昨（13日）頒獎，新北市政府農業局辦理「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」，透過溪岸整治工程，將地方人文意象及當地生態融入工程設計，創造具有在地特色的水域休憩環境，經評選委員一致肯定，榮獲新北市政府公共工程優質獎殊榮。

石碇區姑娘廟前永定溪前因歷年颱風影響造成大量土石及樹木堆積於溪床，導致排洪斷面不足，為避免影響兩側道路行車安全，於107年初新北市農業局進行規劃並委請生態專家辦理週遭生態調查，以掌握溪流整治前、後的基礎生態資料，並依生態整治理念，規劃適合溪流整治的減輕、補償、迴避、縮小等工法來施作。

採用低矮且用椰子殼做成魚穴的固床工，提供如台灣馬口魚、台灣石（魚賓）及蝦蟹類等等水生動物棲息，並在護岸兩側栽植台灣特有種烏來杜鵑等原生植物，讓生態能夠充分復育，又結合當地財神廟元寶造型融入工程設計中，弧形固床工及財神爺之入口意象，顯現出當地人文特色。

新北市農業局表示，對於溪流採取以生態為基礎、安全為導向的工程方法，減輕對自然環境造成傷害，達成人與自然的雙贏，值得一提的是本次工程除整治設施的規劃，也整理週邊環境，串聯觀景步道，建立一個具有友善生態之水域環境，完工後復育效果優良，河道內可見台灣馬口魚、台灣石（魚賓）群聚，參加108年度新北市政府公共工程優質獎，得到評選委員一致肯定，榮獲優質獎殊榮。

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