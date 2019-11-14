基隆醫院14日盛大舉辦122週年院慶，並感謝基隆鄉親長久以來的支持，讓基隆醫院持續在地方狀為大家帶來第一線的醫療服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院14日盛大舉辦122週年院慶，並感謝基隆鄉親長久以來的支持，讓基隆醫院持續在地方狀為大家帶來第一線的醫療服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院14日盛大舉辦122週年院慶，並感謝基隆鄉親長久以來的支持，讓基隆醫院持續在地方狀為大家帶來第一線的醫療服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院14日盛大舉辦122週年院慶，並感謝基隆鄉親長久以來的支持，讓基隆醫院持續在地方狀為大家帶來第一線的醫療服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院14日盛大舉辦122週年院慶，並感謝基隆鄉親長久以來的支持，讓基隆醫院持續在地方狀為大家帶來第一線的醫療服務。基隆醫院的健康整合照護中心也於今日舉辦揭幕儀式，現場邀請衛福部醫福會副執行長林三齊、國策顧問主委童永、立委蔡適應、基隆市副市長林永發、基隆市衛生局副局長杜雅惠、基隆市信義區議員及多位里長以及醫院院長，與基隆醫院院長林慶豐一同點燈揭幕。

林慶豐致詞指出，基隆醫院見證了台灣醫療及公共衛生，以全人醫療、全程照護、全心照顧的在地化醫院，用心、細心呵護民眾的健康，他也期許院所有的同仁，像一家人一樣相處，開心的為基隆醫院慶祝百歲生日，他並指出，過去這一年來，除了門急診大樓整修，更引進160切最新穎的電腦斷層掃描設備，更邀請台北榮總、台北醫學大學三所附設醫院等醫學中心的心臟內科、神經內科、腸胃內科及急診科專科醫師，提供基隆地區民眾急重症醫療服務。

林慶豐說，基隆醫院從過去的「大病院」到現代化的區域教學醫院，在歷任院長帶領下持續提升基隆地區的醫療品質，更扮演大基隆地區鄉親健康的守護神，不僅做好關懷弱勢，更前往社區提供免費義診，積極推動公醫政策，他現場也代表基隆醫院感謝基隆的市民持續給予信任，更陪伴基隆醫院走過122個年頭，他強調，基隆醫院日後將會持續為在地民眾的健康把關，讓醫療服務更貼近人心。

基隆醫院122週年院慶活動也頒發多項獎項勉勵同仁，計有民眾及員工票選基隆醫院健康醫王30位、第一線優良員工楷模、員工服務榮譽獎章、優良臨床教師表揚及志工服務時數表揚，在122週年院慶這天獲頒這樣的殊榮，獲獎人員更深感榮幸。

(中時 )