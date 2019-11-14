國片《大餓》今（14日）晚間舉辦首映會，準影后柯淑勤、入圍金馬最佳新人的蔡嘉茵、張耀仁、張恩瑋、導演謝沛如出席，該片出自導演自身的經驗，更翻轉大眾對「棉花糖女孩」的刻板印象。氣場強大的柯淑勤性格直接，不拖泥帶水，當初導演謝沛如來邀戲，她二話不說就答應。她坦言國中時期曾經任性教唆全班同學欺負老師，但她強調霸凌絕對是不好的，不可學習。

《大餓》演員柯淑勤與蔡嘉茵出席首映會。（粘耿豪攝）

片中飾演她女兒的女主角蔡嘉茵也表示不會害怕與她合作，「柯淑勤只是氣場強又不是壞人」，讓眾人大笑不已。2人在片中一場激烈的情緒戲，柯淑勤本來拿到一長串的台詞，她當下就跟導演說，「這場戲是嘉茵的，不要給我那麼多台詞」，果不起然調整之後的演出驚人，可以說是大大助攻蔡嘉茵入圍金馬獎。

蔡嘉茵今年7月已獲得台北電影獎最佳新演員肯定，她開玩笑對以《下半場》角逐同一獎項的表演學生范少勳說：「我壓我自己（得獎），范少勳還年輕去拿別的吧！」她更透露：「我也不想說謊騙人，但演《大餓》我很享受也很開心，唯一的傷害可能是我男朋友，因為拍攝前我有瘦一點，但我男友怕浪費就一直吃，他胖了8公斤。」

《大餓》瑞瑪席丹送「金馬」翻糖蛋糕給蔡嘉茵。（粘耿豪攝）

首映會上，曾奪金馬最佳新演員獎的瑞瑪席丹驚喜現身，帶來金馬造型的翻糖蛋糕祝福，不斷誇讚蔡嘉茵的演出讓她看得超級感動，更情緒激動表示：「希望她得獎！」。獲譽「泡綿女孩」的知名Youtuber佳沁，過去將自身經歷拍成影片而獲得廣大網友熱烈迴響，特別到場為《大餓》加油打氣，期待社會能因這部電影更加認識肉肉女孩。該片15日上映。

《大餓》劇組出席首映會。（粘耿豪攝）

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