日本藍絲帶、報知電影獎最佳導演白石和彌攜新片《那一夜》、《重生之海》來台，他繼2016年的《極惡刑事》之後再度參加金馬影展，熱情分享了他這部作品的創作歷程。白石和彌今（14日）接受媒體訪問，他過去與日本大咖演員役所廣司、蒼井優、香取慎吾、山田孝之等人合作，被問到是否有中意的台灣演員時，他毫不猶豫地點名「吳慷仁」。

電影《重生之海》香取慎吾。（金馬執委會提供）

他自曝將在影音串流平台amazon Prime推出劇集，最快2021年開拍，該劇主要場景在日本拍攝外，也預計來台取景，不排除與台灣演員合作的可能，「據說吳慷仁在台灣相當受歡迎，而且我也喜歡徹底進入角色的演員，所以對他很有興趣」，他指出該劇集談及台灣黑幫文化，他也訝異這樣的題材在台很普遍，接下來也會研讀《艋舺》、《角頭》等片來為創作暖身。

電影《那一夜》。（金馬執委會提供）

白石和彌除了把自己的家族經歷寫進《那一夜》之中，他也大讚在《重生之海》首次合作的香取慎吾，「他很特別，我第一次遇到這樣不太讀劇本的演員，他拿到劇本及試拍時會各看一次，其他時間一概不讀。在現場拍攝時我只要提點幾下，他就可以完美呈現！」

(中時 )