因應香港當前緊急情勢，國立成功大學14日聲明，目前在香港各大學就讀學生若希望進入成大相關系所，必定盡力協助。具體相關作法目標朝向讓學生可銜接學業，未來若能返港就讀，在台所學習的學分仍可被香港學校承認。

成大提出3點具體作法：

一、成大交換與短期研習生：已聯絡請其儘速回國，並由成大與香港地區姊妹校協商本學期就學、成績及學分等相關事宜。

二、香港各大學臺生與其他國籍學生：成大歡迎來校就讀，並以專案方式提供協助。

成大是綜合型頂尖大學，具九大學院跨域優勢，還有與普渡大學等國際頂尖學校之雙學位計畫。成大有多元入學管道，包含短期訪問生、轉學生與境外生等不同管道，可單一窗口輔導同學進入適合學程系所與班別就讀。另如，成大已宣布於108學年度首次招收寒假轉學生，返台學生可把握11月20日至26日的報名日期。

三、本校可接受其他地區姊妹校請求，接納其下學期原安排去香港之交換生改來本校就讀。例如歐美地區學生原本要到香港交換卻無法前往，可以變更前來成大，成大樂於協助其他姊妹校相關需求。

(中時 )