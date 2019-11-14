國民黨不分區名單公布後，慘遭黨員與支持者砲轟根本是「老人名單」、「派系分贓名單」，黨主席吳敦自本人更成眾矢之的，多名離譜人選讓自家人看不下去，其中排名第8的邱毅，柯文哲聽到名字的時候，更是忍不住瞪大眼、狂口吃：「邱邱邱邱邱...邱毅？」，讓現場笑翻。

14日柯文哲出席「2020浪愛回家」行程時，被記者問到對於國民黨不分區的看法，柯文哲也忍不住開嘴，表示吳敦義把自己排第10，只會讓大家想「不要讓吳敦義當選」，降低國民黨政黨票，柯文哲對自己看法有信心，還對記者強調「你放心好了」。

對於張善政因不滿吳敦義布局，脫口說出總統投韓國瑜，政黨票可以投給民眾黨，柯文哲則冷哼一聲，回說「我該睡謝謝嗎」。

事實上不滿邱毅的國民黨支持者也不在少數，青壯派桃園市議員黃敬平問吳敦義「青年、勞工、新住民代表在哪裡」；「村長」詹江村更揚言退黨參選，點名吳斯懷與邱毅統派色彩過於濃厚，應退出不分區名單。

(中時電子報)