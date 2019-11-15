「杜威」號安裝雷射炮

美中在未來武器上較勁，除了高超音速飛彈外，也致力研發雷射武器和電磁炮。隨著技術不斷出現突破，這些新型武器可望在短期內部署。

中國大陸軍事論壇「浩漢防務」網分析指出，中方側重電磁炮的研製，而美國則比較重視雷射動能武器。解放軍電磁炮2018年2月已上艦，美國的雷射炮近日也曝光，裝備在美國海軍飛彈驅逐艦「杜威」號（USS Dewey，DDG 105）上。分析認為，長期來看，電磁炮在技術上更勝一籌，不過論實用性，雷射武器無論是短期，還是展望更遠的未來，潛力都要遠優於電磁炮。

在美國好萊塢大片中，電磁炮摧毀外星戰艦的場面十分震撼，理論上，高速特性也使電磁炮幾乎無堅不摧。然而，受地球曲率影響，加上電磁炮極高的飛速和筆直的彈道，對海射程其實很難超過40公里。

Remember when #lasers were future stuff? Future is now. This US Navy destroyer, USS Dewey, appears to have a newly installed laser turret in front of the bridge. Thought to be the High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS) system. #Newtechnology pic.twitter.com/qXG6RqsCBN — Simon Jones (@Simon_JonesCTV) November 11, 2019

分析認為，與其射擊千里外的海上目標，目前電磁炮更適合用來打擊近海敵方堅固的防禦工事，或是提高射速，用來形成彈幕，以攔截敵方來襲的彈道飛彈。不過，想要實現這兩個目標，尤其是第二個，就要有特殊鋼材打造的超耐磨損，耐高溫炮管。而美國目前會擱置電磁炮專案，主要因素之一，就在於短期內無法研製出能多次承受連續射出7倍馬赫電磁炮彈的高強度炮管。

而中方目前的特種鋼材水準離美日仍有相當大的差距，因此分析認為，解放軍也不太可能解決電磁炮管的磨損問題。由這可以推斷，解放軍上艦的電磁炮可能只具實驗性質，暫時沒打算解決炮管的磨損問題，而旨在先實驗電磁加速炮彈的可行性，還有提升炮彈初速的效果。另一種可能，就是那些電磁炮雖已上艦，但根本無法射出7馬赫炮彈，只比普通艦炮發射的動能高。就目前來看，已經上艦的解放軍電磁炮兩種可能都有。

相對的，美國雷射武器顯然更實用，也更有發展潛力。早在2014年，美國就在阿利伯克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦上成功完成了雷射炮打擊無人機的測試。5年後，武裝在號的雷射炮不僅功率更大，有效射程也已提升8公里，理論上完全具備攔截，並燒毀一切亞音速飛彈和2倍音速以下飛行器的能力。

(中時電子報)