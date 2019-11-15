在本季開打之前，「小皇帝」詹姆斯就明確告知「一眉哥」安東尼戴維斯，將會讓出湖人進攻第一選擇這個角色給一眉哥，讓一眉哥相當意外，「我以為到了湖人，將跟詹姆斯對分領袖責任，他卻告訴我，這支球隊是我的，他是我的輔助！」

畢竟詹姆斯貴為聯盟第一人，手上更有3枚總冠軍戒指，卻為迎接安東尼戴維斯加盟，就連球隊老大角色都肯讓賢，一眉哥說：「這裡畢竟是湖人隊，當上球隊老大勢必受到更多關注，我知道自己必須做好準備，且相信本季會很有趣。」

「詹姆斯的籃球智商實在太高了，他的有些傳球簡直不可理喻，也不知道他到底怎麼傳出來的，」安東尼戴維斯說，「他更教會我很多東西，我很樂意從他身上學習，他總是樂於跟隊友提供信息，也渴望贏球、渴望能在場上證明自己。」

還在追求生涯首枚冠軍戒的安東尼戴維斯表示，他當前非常飢渴，甚至湖人全隊都是這樣，因為大家都有各自想要證明的東西，「不管是年度防守球員或年度MVP都是如此，我相信只要贏下去，我們就可變成最強，所有批評就會住嘴。」

安東尼戴維斯甚至放話，這支目前拿下9勝2敗、西區第1戰績的湖人，還沒發揮出真正潛力，「我們距離上限還遠得很，這才是這支湖人隊真正恐怖的地方！」

(中時電子報)