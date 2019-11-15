美國紐澤西州一名81歲退休水電師傅溫格特（Milton Wingert）脖子側邊突然長出惡性腫瘤，半年來腫瘤迅速長大，最後長成足球般大小，溫格特在四處求醫碰壁後，月初終於成功摘除腫瘤。

美國紐澤西州81歲老翁溫格特脖子側邊突然長出惡性腫瘤，半年來腫瘤迅速長大，最後長成足球般大小，他在四處求醫碰壁後，月初終於成功摘除腫瘤。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，7個月前，溫格特脖子左側發現一顆惡性腫瘤，連月來腫瘤像吹氣球般迅速成長，至本月初，腫瘤已長到約23公分寬，相當於一顆足球大小，溫格特說，腫瘤大到他不敢出門，上街也會拿手帕蓋住，「我非常不自在，擔心被別人取笑。」

Man gets a massive soccer ball-sized tumor removed from his neck https://t.co/sS3oM6oi70 pic.twitter.com/oNWfkysGfu — New York Post (@nypost) November 14, 2019

超大腫瘤也讓他的求醫路充滿艱辛、四處碰壁，隨著腫瘤快速長大，愈來愈少醫師願意替他動刀摘除，他們擔心手術可能傷及他的頸動脈及鎖骨。「我一直看不同醫師、進出不同醫院，腫瘤也愈長愈大，我愈來愈擔心，擔心什麼時候才能動手術」，他說。

直到11月初遇到紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）的腦部外科醫師可汗（Dr. Nazir Khan），可汗評估後說服他手術可行，雙方才同意安排5日動刀。

手術當天，擔心手術比想像中複雜，胸腔及血管外科醫師隨侍在側，幸好最終過程中並未出現意外，醫療團隊順利摘除了重達5至7磅（約2.2至3.1公斤）的腫瘤，可汗驚呼，這是他從醫以來摘除過最大的腫瘤，對溫格特的生活一定造成很大影響，他很遺憾情況演變至此，他說，如果沒有治療、讓腫瘤持續長大，最終可能壓迫到患者的呼吸道。

儘管溫格特後續還得接受化療、放射性治療等療程，他的病況已比之前好太多，而且很快可以出院，屆時他將好好慶祝82歲生日。

(中時電子報)