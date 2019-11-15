印度空軍將要逐步淘汰老舊戰機，12月就要把最後的MiG-27攻擊機大隊給退役，目前在印度空軍還有60架MiG-27，部署在接近巴基斯坦的焦特布爾(Jodhpur)。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，MiG-27是前蘇聯的超音速攻擊機，由MiG-23攔截機改造而來，最大的外觀特徵在機首，MiG-23是航空雷達，而MiG-27則改成雷射標定器，另外機身結構也有不同，機體長段較短。MiG-27於1975年正式服役，並銷售給第三世界國家，其中包括印度。新德里與莫斯科在1980年達成協議，於1984年開始交付，並授權給國營印度航太飛機集團在國內生產。

在1980年代中期，印度空軍在蘇聯的許可下製造了165架MiG-27，與另外兩種蘇聯供的攻擊機Su-24、Su-22相比，MiG-27更受青睞，部分原因是它具備維護要求較低廉的優點，並且MiG-27與MiG-23戰機有不少可通用的零件。

雖然MiG-27在近40年的服役時間，為印度空軍創下汗馬功勞，比如在1999年發生的卡吉爾戰爭(Kargil War)期間，MiG-27精準的炸射能力，帶給巴基斯坦地面部隊沉重的損失。不過飛機已相當老舊，近年事故不斷，另外今年2月與鄰國巴基斯坦發生空中衝突，幾款老舊的俄製戰機都表現不佳，也加快了汰除的步伐。

印度空軍還有60架MiG-27和20架MiG-23戰鬥機正在服役，預計在今年12月27進行最後告別飛行，然後逐步除役。

在印度將MiG-27除役之後，全球就僅有哈薩克空軍在操作，哈薩克有12架MiG-27戰機。

未來印度可能會以Su-30MKI來代替攻擊機的作用，Su-30MKI一直是印度戰鬥機中最重要的戰鬥機，它作戰能力最強，而且用途多樣，目前印度有250餘架，預計未來還會再增購數十架。

(中時電子報)