在iPhone和智慧手機出現之前，摩托羅拉(Motorola)的掀蓋手機設計，引領一個時代的手機形式。現在摩托羅拉Razr，將要以折疊螢幕的尖端技術，重現經典的掀蓋手機。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，智慧手機雖然統領了手機界，但是隨著影音需求的強化，智慧手機有著愈來愈大的螢幕，結果是手機變得不輕便了。幾年前各國的科技研發單位，都在開發柔軟式螢幕，終於在今年，三星(Samsung)Galaxy Fold是率先採用折疊螢幕的手機，採用的是左右折疊式，至於本文的主角Motorola Razr，則採取垂直折疊，如同他們以前的掀蓋手機一樣。手機表面還有另一個迷你螢幕，顯示手機合上時的時間和重要通知。

折疊的Razr，相當便於攜帶。(圖/Motorola)

打開手機後，將有一張6.7公分x15.7公分、876 x 2142像素的螢幕，手機底部的堅裝有指紋傳感器和USB-C接口。

手機使用Android 9系統，原本的經典T9鍵盤，替換為觸控鍵盤。儘管高通驍龍Snapdragon 710處理器比其他旗艦產品較為中等，但在內存空間大，有6 GB的快取RAM和128 GB的內部存儲空間。

2020 Moto RAZR Impressions! The Return of a Folding Icon!

三星Galaxy Fold的折疊關結，曾經遇到了一些問題，使得手機螢幕可能半邊啟動，Motorola 則表示，新一代Razr手機的關結無需任何特殊處理，也可延續手機的使用壽命。借助專有的鉸鏈，關閉手機時，顯示幕的兩側可以對接，防止灰塵和碎屑進入。

拜可折疊螢幕的新科技，Razr在關閉狀態時非常緊緻，只有7公分(15公分的一半)，當然厚度增加兩倍(不過它本身也相當輕薄)，能夠很容易收藏。

美國預計在12月起開始預購，從2020年1月起上市，售價為1,500美元，但只有美國國內版本，國際通用版本尚未確定。

(中時電子報)