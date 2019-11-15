曾獲2015年總冠軍賽MVP的伊戈達拉，新球季至今還沒球可打，可是《Sporting News》記者德維尼報導，一名西區球隊總管匿名透露，多支西區球隊都在試圖阻止湖人從灰熊那邊交易到伊戈達拉，畢竟他很可能成為湖人奪冠的最後拼圖。

僅剩1年合約的伊戈達拉，今夏被勇士交易到灰熊，由於灰熊打算重建，乾脆跟伊戈達拉分道揚鑣，直到灰熊替他找到新東家那天，灰熊期望藉由伊戈達拉換來一些選秀權或現金，假如明年交易截止日之前沒法成真，灰熊只能買斷他！

目前外界認為，假如伊戈達拉真的被灰熊買斷，最可能加盟球隊就是湖人，不過多支西區球隊都在阻止湖人搶到伊戈達拉，德維尼引用這位匿名西區總管說法，「伊戈達拉在西區更具價值，我不認為有任何東區球隊想要爭取他的加盟。」

「伊戈達拉防守詹姆斯很有經驗，這就是你希望在他身上得到的東西，所以你會阻止他加盟湖人，讓湖人的板凳戰力仍然有個缺點，畢竟他在東區沒有那麼好的對位優勢，你肯定不想看到他在季後賽系列戰去防守公鹿前鋒阿提托康波。」

(中時電子報)