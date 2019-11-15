媽媽仔細一讀，竟讓一段「7月的戀情」意外曝光，然後爸爸已經哭了。（圖／摘自爆廢公社）

現在的小孩越來越早熟，甚至小學生就已經情竇初開！一名媽媽發現就讀小六女兒的一張紙條，內容看似祝福對方12歲生日快樂，但她仔細一讀，竟讓一段「7月的戀情」意外曝光。這名媽媽看傻直呼：「爸爸已經哭了」，照片一出後也引發網友熱議。

一名媽媽在「爆廢公社」貼出紙條，內容寫說「嗨！今天是你 12 歲生日欸，祝你生日快樂，還記得七月我們的戀情嗎？那是我最認真的一斷(錯字，應為段)戀情，雖然最後是我自己選擇分手，但希望你記著，總之祝你生日快樂」。

該名媽媽在文中表示，「好吧老爸已經在哭中（前世情人）」，還說做老木(老媽的台語)的她，好想把女兒叫起來問清楚。

看到小朋友的童言童語，加上錯字，網友笑翻表示，「老爸在磨刀了？」、「爸爸選好哪一把槍了嗎？」、「原來分手了，難怪『段』會寫成『斷』」。不過無法確定的是，這是女兒寫的還是男同學，就有網友說可能是對方失戀，並不是原PO女兒被甩。

(中時電子報)