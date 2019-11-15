屁孩丟出直球追問：「你有露點照嗎？」原PO也不是省油的燈，傳了一張狗雙腳大開仰躺床上、真的3點全露沒騙人的照片。（圖/摘自爆怨公社）

一名女網友下班時手機突然跳出LINE聊天通知，當她一打開看後，整個超傻眼！原來是一名耍帥暱稱「煞氣」的弟弟一直想聊18禁的情色話題，女網友因此「神回覆」反擊屁孩，對方最後還吃鱉到說不出話來。對話截圖一曝光後，許多網友看了笑翻。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，由於她是做生意的，都會把LINE設為公開，好方便聯絡人，隨便一人都能搜尋到，沒想到下班就遇到這麼奇怪的屁孩。她分享聊天對話內容，從截圖中可見暱稱「煞氣」的屁孩劈頭就問: 「可以聊色嗎？」原PO裝傻回應：「紅橙黃綠藍靛紫，你要哪一個顏色？」

沒想到屁孩吃了軟釘子仍不放棄，再丟出直球追問：「不是這個啦......你有露點照嗎？」原PO也不是省油的燈，先是回應：「有喔！你要3點全露的嗎？」接著，原PO傳了一張狗雙腳大開仰躺床上、真的3點全露沒騙人的照片。

超有創意的照片讓屁孩無言了，原PO再趁勝追擊怒嗆對方：「孩子，你媽知道你人格扭曲嗎？你幾歲住哪？需要我告知你家人嗎？你18沒？聊色？聊妳妹豬血糕啦！姐姐我很忙碌的，你可以回去，繼續媽媽給10塊好嗎？」，霸氣全開狂酸屁孩，讓對方最後一個安靜閉嘴，整個場面完美Hold住。

電爆屁孩的對話一曝光後，其他網友看了笑翻，「好一個霸氣迴旋踢，完全壓制啊~」、「煞氣這開頭就是國中生啊」、「看到關鍵字….高清 三點全露害我忽然笑噴…」、「高清無碼三點全露還帶毛，誠意很夠欸」、「好想看你怎麼對付詐騙集團」。

(中時電子報)