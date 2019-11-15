賈乃亮當年在頒獎典禮上向李小璐下跪求婚。(取自微博)

昔日的銀色夫妻檔賈乃亮、李小璐昨(14日)深夜共同發布聲明，證實7年婚姻破局，兩人昔日甜蜜點滴也被起底，其中一張賈乃亮深情撐傘照，更是讓大陸網友看了心酸不已。

賈乃亮是大陸演藝圈有名的寵妻魔人，當年他追求李小璐的過程更是艱辛，曾自爆「差點把命搭上了，覺得一點希望都沒有。」為什麼呢？因為李小璐剛開始頻頻打槍賈乃亮追求，即使有次她發燒生病，賈乃亮整整在旁照顧她長達5天，連頭都沒洗，李小璐依然無動於衷。

直到賈乃亮快要放棄時，請李小璐爸媽吃了一頓飯，喝白酒喝得一塌糊塗，醉後說出追李小璐的心酸歷程，感動女方父母，鼓勵他繼續追求女兒；恰巧那時候李小璐也正逢人生低潮，賈乃亮的堅持加上父母敲邊鼓終於打動她，令賈乃亮抱得美人歸。

後來賈乃亮更在一個頒獎典禮上，下跪向李小璐求婚，他含淚拿出鑽戒哽咽地說出：「小璐，遇見你是我一生中最幸福的事，我會用自己生命去保護你，不會讓你受到任何的欺負。給我個機會照顧你一輩子，我愛你，嫁給我吧。」李小璐摀著嘴感動點頭，「亮亮，我能夠得到這份幸福，我一定會好好把握，我願意。」

而婚後賈乃亮更是對李小璐寵愛備至，兩人也生下了愛的結晶甜馨。只是這段賈乃亮用生命追求的感情，終究不敵李小璐、PG One的聯手背叛，宣告破局，共同聲明上也為這段婚姻下了註解，「雙方曾有過美好的時光，也為最終離別感到遺憾。」

賈乃亮過去在微博分享的一張照片，如今看在網友眼裡，更是心酸不已。那張照片是他為李小璐撐傘走在街頭的照片，當時他深情地寫下：「等我變成了老頭還給老太婆你撐傘。」

(中時電子報)