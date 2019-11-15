中國大陸稀土產業的獨佔性多年來一直是外媒擔憂的問題，自去年美中貿易戰開打後，外國專家一直擔憂大陸會緊縮稀土出口，以箝制國外科技產業需要的關鍵物資。不料日前大陸公布稀土產業數據時，外媒發現大陸稀土產量已創下美中貿易戰以來新高，這些專家們反過來批評說，大陸提高稀土產能、擴大出口是為打壓其他國家重新建立的稀土產業鏈。

陸媒《環球時報》指出，「中東有石油，中國有稀土」的說法，點出外媒近期對大陸上調2019年稀土產量配額的高度關注在中共官方於11月8日發出的通知說，稀土、鎢是國家嚴格實行生產總量控制管理的產品，任何單位和個人不得無計畫和超計畫生產。而2019年度全國稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別為13.2萬噸、12.7萬噸。

通知要求，稀土開採、冶煉分離總量控制指標，必須集中配置給技術骨幹企業，嚴禁稀土代加工業務，不得採購加工非法稀土產品，嚴格控管進口稀土產品。

中國大陸的稀土加工能力佔全球85%，幾乎擁有獨佔的優勢。（圖／美聯社）

報導說，大陸通常每年發放2次配額，每次為期6個月。近期發布的稀土配額顯示今年將比去年同期加54%。外媒也注意到，這是大陸連續兩年來調高稀土產量配額，而且將是大陸有史以來最高配額水準。路透指出，這將「緩解外界對全球最大稀土生產國中國將限制稀土供應的擔憂」。

報導表示，大陸目前稀土加工能力約占全球的85%，早先大陸專家提出「稀土武器」概念時，西方國家頗為憂慮，美國甚至著手重建其國內稀土產業，並與澳大利亞稀土業合作擴產，還在開始尋找其他國家稀土產能。

不過，《日本經濟新聞》認為，大陸增產稀土以緩解供應短缺問題，完全是大陸深謀遠慮的長期戰略，是著眼於爭奪高科技制高點，欲通過降低價格遏制對手稀土產業的培育與發展。目前大陸掌握稀土精加工的核心技術，包括美澳在內的國家每年都向大陸出口大量稀土原料，愈來愈仰賴大陸的加工技術。

日媒也提及，擴大產量部份原因也是為了滿足國內需求，目前大陸電動汽車產量占全球近半壁江山，而且還在快速增長，其中就需要大量以稀土製造的高能磁鐵。至於大陸增加稀土產量，對外國企業來說是喜是憂，恐怕一下還很難論斷。

(中時電子報)