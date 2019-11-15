國民黨不分區名單引爆黨內外怒火，黨內議員有的開記者會抗議，有的跳海抗議，有的徹夜靜坐抗議，其中青壯派的羅智強、游淑慧等人靜坐整夜後，面諫黨主席吳敦義，請他把自己排到15名，吳敦義竟然扯出王金平，回「可是...王先生過去都是第一耶」，影片曝光讓網友痛罵簡直無藥可救。

以羅智強、游淑慧為首的多名國民黨議員，前往黨部徹夜靜坐抗議不分區名單，隔日早上吳敦義也到場探視慰問，但吳敦義語調雖軟，態度卻頗為強硬，不但說「不分區名單沒辦法每個人都滿意」、「我沒有對不起大家」，更反問抗議議員「黨主席過去沒有一個不是選總統，有更適合的人，我就讓他選麻，否則以我的資歷，我選總統有過分嗎？沒有嘛」。

而當羅智強說：「主席，我若是您的幕僚，我會誠心希望你能排在15名，15名拿的到代表國民黨國會可過半，到時候你要去挑戰立法院長寶座智強我絕對舉雙手雙腳支持」，未料吳敦義竟然回說：「可是過去王先生每次都是排在第一名耶」。

不少藍營支持者看到簡直氣炸，痛批：「真的沒救了」、「無藥可救的自私主席」、「我只看到利慾薰心四個字」、「選總統是民意，誰跟你資歷」、「昏庸無能就是最好的形容詞」、「蔡英文現在真的作夢都會笑」。

(中時電子報)