呂婕菲去年曾以本名「呂程程」推出專輯，在許多名師指導下埋首鑽研歌唱技巧，流行、爵士、說唱都難不倒她，近期再出發推出創作雙專輯《外星人／家是天堂》，呂婕菲透露新歌〈外星人〉靈感來自於水瓶座，趁此機會獻給栽培自己的「老公」凃惠源老師。

〈外星人〉描寫身邊水瓶座朋友們，不著邊際，思緒跳躍，在她的眼中，水瓶座總是想要做自己，很多時候想法很單純，卻總是被當異類，正巧大自己22歲的凃惠源就是水瓶座，她說：「至今人生中有好幾個水瓶座，不僅曾經幫助過我，在他們身上可找到許多歡樂與感動！」

討論 MV 腳本時，導演賴偉康便建議場景應該是個實驗室，呂婕菲與夥伴們做音樂的方式像是在實驗室裡做實驗一樣，每種不同的音樂元素加在一起產生各種奇妙的變化，在 MV 裡呂婕菲化身理科太太，在實驗室裡做實驗，大學主修音樂的呂婕菲，看到現場玲琅滿目的實驗器材感到非常新鮮，各種各樣的試管、滴管以及複雜的蒸餾過濾器，還有薄如紙的玻璃片，覺得實驗室裡的科學家好帥氣！

呂婕菲近日推出創作雙專輯。（聲達娛樂提供）

呂婕菲近日推出創作雙專輯。（聲達娛樂提供）

(中時 )