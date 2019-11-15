光頭哥哥靠著「母湯哦」、「尋找紅心A」兩部口味較重的影片爆紅 (圖／影片截圖)

只要有在用網路的，一定都看過「母湯」兩字，這個在去年成為最火紅網路用詞的創始者「光頭哥哥」卻在14日晚間驚傳已經過世，震驚網友，直呼不敢置信。

「光頭哥哥」本名陳俊傑，為Twitch實況主，影片多為演出類似小丑戲謔自己的內容娛樂大眾，靠著兩部重口味影片「母湯哦」以及「尋找紅心A」爆紅，其中「母湯哦」影片中，陳俊傑全身赤裸，只穿一條內褲，將自己邊五花大綁邊說「葛格...不要」、「哥哥母湯(毋通)哦」，滑稽形象傳遍網路，母湯也因此暴紅，甚至有政治人物也開始使用此用語。

剛開始許多網友不明所以，紛紛痛罵陳俊傑低級，但後續了解到陳俊傑領有身障手冊，且患有自閉症、躁鬱症等精神疾病，卻持續帶給大家歡樂，呼籲罹患同樣疾病的病友不要被負面情緒打倒，逐漸扭轉形象，網友們也紛紛從負面轉為支持，不少網友與本人見面時，也大讚非常單純、陽光，充滿正能量。

未料陳俊傑以生病為由消失4天，卻在14日晚間，一名自稱是陳俊傑姊姊的網友PO出訃聞，表示弟弟俊傑已經過世，將在市立第二殯儀館舉辦喪禮，許多網友不敢置信，隨後臉書小編也在陳俊傑粉專證實此事，讓數萬網友相當不捨，臉書湧入數千則留言：「感謝葛格⋯一路好走」、「謝謝你帶給大家歡樂」、「感謝你曾經特地拍片祝福我女兒生日，希望你在另一個世界過的安好」、「你的乒乓球跟紅心A真的很好笑，RIP」、「謝謝你，我遲緩的弟弟看你的影片很開心，感謝你帶給大家的快樂」。

(中時電子報)