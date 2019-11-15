中華男足15日凌晨在2022世足亞洲區第2輪資格賽作客科威特城，儘管0比2落後還能維持局面，未料下半場防守潰堤，被地主科威特狂進7球，最終就以0比9吞下慘敗，系列賽4戰盡墨，繼續在B組墊底，科威特戰績提升為2勝1和1負。

中華隊前20分鐘還能擋住科威特猛攻，但第19分鐘防守中場陳毅維鏟球受傷退場，3分鐘後地主右翼阿發內尼接獲直傳，在右側禁區起腳吊中，助攻前鋒阿蘇萊曼頭槌破門，中華隊先丟1球。

第35分鐘，中華隊右翼沈子貴起腳吊中被主隊破壞，替補陳毅維的吳俊青在禁區外起腳遠射，但力道不足被門將擋下。第42分鐘，科威特又是阿發內尼在右側禁區回敲，助攻阿耶布拉辛踢進精彩遠射，上半場中華隊0比2落後。

上半場已送出兩次助攻的阿發內尼，下半場換成自己開火，於第49分鐘單刀赴會，在中華隊門將潘文傑出擊封阻下冷靜射進球門左下角。接著中華隊後防洞開，7分鐘內3度被科威特攻破大門，最終在科威特城吞下9球慘敗，下役將於台灣時間20日凌晨0時於安曼迎戰2勝1和1負的約旦。

(中時電子報)