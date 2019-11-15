杜魯門號航母完成維修即將部署

美國海軍杜魯門號航空母艦在本月12日完成維修驗收後，立即準備開往中東，接替已延遲部署多時的林肯號航母。其行程之匆忙緊迫實屬罕見，突顯美軍雖然已擁有比全世界航母加起來的總數還多的10艘現役航母，還是不夠用。而去年提出的杜魯門號航母提前退役的說法，現在看來比較像個騙國會與民眾的把戲。

據《美國海軍學院新聞網》(USNI)報導，杜魯門號航母原訂9月維修完成並恢復部署，但因電力系統問題而延至11月。而由於電力系統問題，艦上成員還曾經被迫下船住到旅館裡。維修人員說，檢查工作愈深入，發現的問題愈多。

杜魯門號原計劃9月中旬帶著航母戰鬥群部署到冰島附近海域進行演練，然後前往中東接替已延期部署許久的林肯號航母。這種捉襟見肘的的狀況與過去動輒部署雙航母演練的盛況，實不可同日而語。

報導說，造成這種狀況的一主要原因是福特號航母遲遲不能完成部署準備，該航母在10月底進行新一輪海試，在海上表演高速甩尾固然有些宣傳作用，但這次海試帶來的質疑與批評仍然不少，其中最主要就是它的延遲部署造成了美軍全球部署計劃出現空窗期。

美海軍已經承認福特號很可能要到2024年才能進行戰鬥部，這是美國海軍真擔憂的事，亦即航母部署出現空窗期可能還會很久。美國海軍理論上有11艘航母在役，但福特號無法部署，現役10艘尼米茲級航母中也有多艘因過度使用亟待大修。據統計，2017年以來，中東海域沒有美國航母部署的時間愈來愈長，在西太平洋的狀況也很糟，去年有超過70天無航母可用。

對階段美國的全球戰略來說，這樣的部署空檔看在中共解放軍眼裡，對美國的印太戰略並非好事。還有先前傳出要提前讓杜魯門號退役的計劃，怎麼看都像是用來欺騙國會與納稅人的把戲。

(中時電子報)