光頭哥哥總是帶給大家正面力量。

知名YouTuber光頭哥哥(陳俊傑)昨晚傳出逝世消息，令大批粉絲心痛不捨；隨後網路上又流出一張由光頭哥哥的家人PO出的診斷書，證實光頭哥哥因多病交纏，送往新光醫院急救後，於11月13日凌晨2點27分逝世，享年44歲。

總是帶給大家歡笑與正面力量的光頭哥哥，其實是一位罹患自閉症、躁鬱症且領有身障手冊的人，而他拍攝影片的原因，一方面是想藉由搞笑抒發心情，一方面也是想帶給大家單純歡笑，因此他所開設的實況也是少數沒有開斗內(donate)賺錢的實況台。

如今光頭哥哥就這麼突然走了，也令大批曾從他影片中找到力量的粉絲難過不已，而網路上也流傳一張其家屬曝光的診斷書，原來光頭哥哥是因多重器官衰竭、肺栓塞、胰臟炎、高血糖高滲透壓狀態、重積性癲癇與出血性腦中風於本月11號送往醫院求診，13號凌晨宣告病逝。

對此，光頭哥哥臉書小編也懇請大家尊重光頭哥哥，別再轉傳那張透露的個資診斷書了。

(中時電子報)