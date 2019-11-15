最近國民黨總統參選人韓國瑜內憂外患，外有民進黨主打7200萬豪宅案，內部又恐受國民黨的不分區立委名單拖累。資深媒體人韋安請研究《易經》的學者王立文為韓國瑜卜卦，指韓國瑜若能保持一貫的謙卑，一切將逢凶化吉，可望突破民調落後的局面。

韋安在《ETtoday東森新聞雲》雲論撰文指出，王立文這次卜得易經第15卦《地山謙》，此卦是周易六十四卦中，唯一六爻的爻辭都是吉。而意思是做人學謙、學敬，那麼一切都將逢凶化吉。下卦「艮」象徵山、止；上卦「坤」象徵地、順，地中有山。山體高大，但在地下，高能下，下謙之象。卑下之中，蘊其崇高，屈躬下物，先人後己，所以謙象徵謙虛。如此謙虛地待物、待事，所以諸事順利。

韋安指出，韓國瑜的「傾聽之旅」，並和年輕世代對話，這都顯現韓國瑜謙虛待物、待事態度，所以諸事可望順利。即使面對黨內的分裂及民進黨豪宅案攻擊，韓國瑜只要保持一貫的謙卑，可望突破現在民調落後的局面，會有很大奮力一搏的空間。

(中時電子報)