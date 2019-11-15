英國各大學憂心目前人在香港的學生安危，包括華瑞克大學、諾丁罕大學都已經要求所有在港交換生儘快返國，費用將由校方負擔。

華瑞克大學（University of Warwick）學生報The Boar報導，基於「人身安全」，校方「強烈」呼籲所有在香港的交換學生趕緊離開香港，校方將會補償他們的返國費用。

報導指出，校方寄給交換生的電子郵件中指出：「校方一直密切關注香港事件發展，基於第一手回報和媒體報導，校方判斷學生已經不適宜繼續留下。」

信中表示：「校方把學生的人身安全放在第一位，因此，這封信是要證實華瑞克大學目前強烈建議您儘快縮短在港的留學或工作時間，返回英國，或是其他居住國。您需要自行安排航班，但在返家後，校方將會補償您的機票和機場交通費，請保留所有收據和原始票根。」

校方聲明，華瑞克大學和其他英國大學一樣，持續和在港的學生及職員聯繫，提供他們返英的機會，也強烈建議他們這麼做。

英國廣播公司（BBC）報導，諾丁罕大學（University of Nottingham）表示，他們同樣提供所有學生返國機票錢。

英國外交及國協事務部（Foreign and Commonwealth Office, FCO）昨天更新對於香港的旅遊建議。

FCO表示，根據媒體報導，香港這週發生數場動亂，尤其集中在沙田的香港中文大學。如果有英國公民就讀於發生示威活動的大學，建議遠離示威者聚集場所，在校內活動時要格外小心，並遵守當局指示。

香港中文大學遭到警方強行進入，校方昨天宣布，鑑於蔓延全港的社會運動持續升溫，公共交通受到嚴重影響，校園多處設施遭受嚴重損毀，本學期「即時結束」，課程「即時取消」，將持續到明年1月6日下學期開始。

(中央社)