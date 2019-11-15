國民黨總統參選人韓國瑜購買7200萬豪宅案，會不會衝擊選情？根據最新調查顯示，43.7%則表示不會影響韓國瑜的支持度，34.8%選民則表示會影響韓的支持度。

韓國瑜預告15日會一次把豪宅案說清楚。因為韓國瑜若一直對豪宅案無法說明清楚，有人認為恐讓他的庶民形象破滅，導致好感度急降。

不過據《品觀點》14日公布的民調顯示，有34.8%選民表示，豪宅案會影響韓國瑜的支持度，但也有43.7%表示不會，另有21.5%未表示意見。交叉分析發現，逾8成7支持韓或支持「韓張配」的選民認為不會影響韓的支持度，而泛藍選民也有7成7認為不會影響支持度。

該民調在11月11日至12日進行，採用市話「電腦輔助電話調查」(委託全方位市場調查公司)與「線上網路調查」(委託創市際市場研究公司)同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2,172份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.1%以內。

(中時電子報)