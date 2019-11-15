美國今天再傳校園槍擊血案！加州一名16歲高中生今天涉嫌在校園開火，造成1名16歲女性和1名14歲男性喪命，並傷及另外3名青少年，嫌犯犯案後朝自己的頭部開槍，目前送醫急救，嫌犯犯案動機不明。

洛杉磯郡（Los Angeles County）警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在推特指出，嫌犯目前在一家當地醫院接受治療，情況危急。官員說，今天是這名嫌犯16歲生日。

警方表示，開槍嫌犯是亞裔男性，就讀於洛杉磯以北約65公里的索古斯高中（Saugus High School）。嫌犯從背包掏出一把點45口徑手槍後，朝其他學生開火，並將最後一顆子彈留給自己，除了兩名罹難學生，另有三人受傷，分別是14、15歲的女孩及1名14歲的男孩。

聯邦調查局（FBI）幹員戴拉柯（Paul Delacourt）表示，目前仍無法得知嫌犯的動機或意識形態。

索古斯高中大約有2300名學生，校內有超過12棟建築物。

(中時電子報)