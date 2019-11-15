昨日休兵1天後，世界棒球12強賽今（15）日在東京巨蛋球場恢復賽事，午場由中華隊出戰美國隊，晚場則為韓國隊遭遇墨西哥隊。無獨有偶，兩支亞洲球隊都派出低肩側投的投手先發，對付兩支美洲勁旅。

韓國隊的先發投手李鍾勳效力韓職SK飛龍隊，今年戰績8勝11敗、自責分率3.88，他曾在預賽對古巴隊先發4局，被擊出4支安打，送出2K、無失分。他的放球點比較低，屬於傳統下勾球投手，投球姿勢怪異，球路威力還不錯，比較大的問題是控球。

與朴鍾勳相比，中華隊先發投手吳昇峰放球點稍高，姿勢接近低肩側投，球路也比較陰柔，控球相對穩健。總教練洪一中希望他能發揮以柔剋剛的效果，盡量壓低美國隊的長打火力。

美洲球隊教頭曾表示，這種低肩投手在歐美非常罕見，大概只有國際賽才會碰到。由此可見，在對付美洲球隊的想法上，台、韓兩隊教頭洪一中、金卿文似乎不謀而合，都希望能夠出奇致勝。

更重要的是，今日這兩場比賽的勝負，將會牽動台、韓、美、墨爭奪明年東奧門票的結果，十分令人關注。

(中時電子報)