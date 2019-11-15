文慧如近來著重在個人頻道的經營和創作的分享， 日前受邀前往馬來西亞參加Astro電視台與華研國際音樂合作舉辦的《聲音獵人》作詞創作大賽，當時全體到當地知名的Northam Beach Cafe Penang觀光海邊用餐時，本來想去海灘走走的文慧如，意外發現一個臉上留著兩行淚疑似走失的小男生，她嘗試中英文詢問是否在找家人？都無法得到答案，過程中問起小孩基本資料，他童音說出自己的名字，結果當文慧如重複確認發音對不對？當下惹來弟弟邊流淚邊無奈翻了白眼。

對於如此直接的童稚反應，文慧如被他意外神情逗笑出聲，但隨及不捨抱緊安撫。由於現場沒有任何可以廣播尋問的地方，文慧如一行人抱著小男孩四處找尋，直到小孩家人出現，終於順利平安將小孩交還。文慧如回想起小時候也是個容易走丟的小孩，因為自己是一個好奇寶寶，很容易被身邊的人事物吸引，然後忘記所在環境。有一次在超市看到自己喜歡的零食就停留在那個地方一直看著所有的零食，回頭媽媽就不在了，於是她就待在原地一直哭到媽媽來找她，最後文慧如擔心跟工作人員說道：「無法想像自己有小孩的狀況！會不會不小心把小孩搞丟了。」

(中時 )