美國加州索古斯高中發生槍擊案，學校附近一名男子打開自家大門，收留驚慌失措的學生，義舉受到家長敬佩，媒體封為英雄。

洛杉磯北方約65公里的索古斯高中（Saugus High School）今天上午發生槍擊案。一名今天生日的16歲亞裔男性在學校中庭，用手槍向學生開火，把最後一顆子彈留給自己。

警方表示，嫌犯遭到拘捕，在醫院接受治療，情況危急。這起槍擊案已知2人喪生，另外造成3人受傷。

哥倫比亞廣播（CBS）洛杉磯台報導，儘管大部分學生都在引導下，排成一列疏散，仍有零星學生慌張跑出校園，一名自稱荷西（Jose）的男子在危急之下展現英雄作風。

學生漢娜（Hannah Schooping-Gutierrez）向電視台表示，7時30分左右她與朋友在學校中庭聽到槍聲，大家一起跑出學校，打算躲去附近公園，這時候看到一個男人揮手，喊他們進去他家。

漢娜的母親表示，這個男子自稱荷西，是一名陸戰隊員。她轉述，荷西一聽到槍聲的時候就知道發生了什麼事，上衣、鞋子都來不及穿，就衝出門外。

荷西大聲吆喝這些驚慌失措的學生，並對著馬路的車子喊叫，引導原本要進入這個區域的車子掉頭。漢娜的母親說：「他是一個英雄，因為他很多孩子能夠活命。」

荷西把手機給漢娜，讓她報警、打給媽媽報平安，他同時阻止學生回頭去學校，找他們沿途掉在路上的手機或背包。

漢娜說：「他救了我們的命。如果他沒有打開自己的家門，我們可能跑去公園，那更可怕，因為公園是開放空間。我們非常感謝他，他大可不必這麼做，他卻幫助了身邊的每一個人」。

(中央社)