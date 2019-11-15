據106年國際糖尿病聯盟(IDF)統計，全球每8秒就有一個家庭因糖尿病而失去家人，衛生福利部統計，107年糖尿病排名臺灣十大死因第五位，9,374人因糖尿病而失去寶貴的性命。

然而，糖尿病的病程較長，影響層面包括個人與家庭。根據文獻顯示，透過建立健康的家庭生活習慣，可以預防超過50%的第二型糖尿病發生。

依據106年國民健康訪問調查，40歲以上國人於過去1年內曾接受空腹血糖檢查者為53.5%，近五成民眾沒有定期檢查血糖的習慣。

國民健康署王英偉署長指出，血糖是糖尿病發現最重要的線索，定期檢查血糖，才能早期發現並治療；另外，有糖尿病家族史者，罹患糖尿病的機率較一般人高出2倍以上，更應該定期血糖檢查。

國民健康署提供40歲以上民眾免費成人預防保健服務，提供血糖、血壓、血脂及健康體重等檢查，幫助民眾了解自身健康狀況，預防慢性病發生。

罹患糖尿病除做好自我管理，更需要家人協助在飲食及生活型態的調整與支持，才能有效控糖。中華民國糖尿病學會黃建寧理事長說，醫師以病人為中心，提供藥物、飲食及生活型態指導，及早(Early)與即時(Timely)使用合適的口服藥物或胰島素，達到控糖成效；不過，家人支持與調整生活型態更是控糖關鍵。

中華民國糖尿病衛教學會杜思德理事長分享，民眾普遍有抗拒胰島素治療的迷思，但透過家庭的支持，糖友與家人一同選擇適合治療方式，及改變不健康生活型態，才能穩定有效控制血糖：

1、均衡飲食、飲料無糖最健康：

依據106年國民健康訪問調查，18歲以上糖尿病病人體重過重或肥胖比率為64.7%，建議體重過重或肥胖的糖友或民眾應減少含糖飲料或添加糖攝取，多喝白開水，維持均衡飲食型態，控制體重以維持血糖穩定。

2、身體多活動、每日運動最優良：

規律運動可改善第二型糖尿病病人的血糖，每周150分鐘中等強度耐力的規律身體活動，有利維持血糖穩定；其可從平時生活中做起，如提早一站下車走路上班、利用住家附近公園或開放之校園健走等。

3、按時用藥，定期量血糖，善用成健最好康：

依醫師處方按時用藥或使用胰島素，並與醫師討論血糖監測頻率，透過定時量血糖，了解自己血糖變化。

4、家庭支持，穩定血糖最有效：

研究顯示，糖友在家庭、朋友的支持與照護協助下，可提升糖友用藥遵從性，控糖成效更佳；而糖友最擔心的低血糖症狀，也可在家人們一起注意下，給予支持與處理。

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(中時電子報)