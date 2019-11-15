比利時9歲天才西蒙斯

即使對正常年齡的學生來說，要從身為歐洲頂尖理工大學的荷蘭埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology，TUE）電機系畢業，都充滿了挑戰，但對9歲的比利時男孩西蒙斯（Laurent Simons）來說，卻是輕而易舉。

據CNN新聞網14日報導，西蒙斯12月就要從大學畢業，而在教職員口中，他簡直是「非凡」！西蒙斯的父親說，大學畢業後，他打算繼續攻讀電機博士學位，並取得醫學系學位。

西蒙斯與父母

原本西蒙斯的祖父母告訴他爸爸亞歷山大（Alexander Simons）和媽媽莉蒂亞（Lydia）說，他們的兒子天賦異稟時，兩人還覺得太誇張，但他的老師不久也紛紛表達同樣的看法。莉蒂亞說，他們注意到，他很特別。

亞歷山大說，老師為了發掘他究竟有多少天賦，於是給他一次又一次的測試，結果發現他就像塊海綿似的。

(中時電子報)