新北市有超過400萬的人口，一向是總統、縣市長的兵家必爭之地，其中中和區更是國民黨總統參選人韓國瑜的出生故鄉，更是引人矚目，有媒體評論分析稱，若國民黨在中和區立委選舉可以再拿回席次，代表著韓國瑜具影響力。而民進黨則是強打若中和選區能夠穩固，國會就有過半的可能。

邱烽堯，係新北市中和人，國民黨籍第1、2、3屆新北市議員，其父邱垂益曾任中和市市長，當時的副市長正是韓國瑜。

韓國瑜六、日訪新北行程。（葉德正攝）

據港媒《中評社》報導，從過往投票率來看，2008年馬英九在中和拿下17萬4613票，當時謝長廷只拿下8萬2944票。2012年馬英九在這個區域拿下15萬8093票，蔡英文與蘇嘉全搭檔拿下9萬4471票。2016年，朱立倫、王如玄則拿下9萬3211票，民進黨蔡英文、陳建仁在中和選區拿下11萬1200票。

評論認為，國民黨在中和面臨分裂的問題，前立委張慶忠之子張智倫並未表態支持在初選通過的立委參選人邱峰堯，卻出現在黨主席吳敦義排列的國民黨不分區名單內，而中和又是韓國瑜的故鄉，也讓韓國瑜夫婦格外重視。

韓國瑜將在本周六（16）、日（17）連兩天拜訪新北，除有青年座談、產業參訪之旅，也將參加6名黨籍立委參選人聯合競選總部成立與造勢大會。本週11月17日邱競總成立，韓國瑜也將會親自到中和為邱站台，雖參選人活動也有邀請新北市長侯友宜，但韓、侯兩人時間可能會錯開，形成「同台不同框」。

當天晚上6時30分左右，韓國瑜將到土城參加立委參選人林金結聯合競選總部成立大會，當天上午蔡英文會到土城為民進黨立委吳琪銘站台，頗有較勁意味，這場侯友宜也會出席，他希望侯能與韓同台，共同拉抬氣勢，但仍要看雙方時間而定。

李乾龍說，17日第二天，上午韓辦有舉辦產業之旅，上午11時30分韓國瑜將出席立委參選人李永萍聯合競選總部大會，接著下午3時將到三重小巨蛋參加婦女後援會成立大會，再來3時45分會到二重疏洪道參加萌寵嘉年華。

李乾龍說，下午5時許韓國瑜將到三重區過圳市民活動中心參加勞工後援會成立大會，重頭戲將是晚上6時30分立委邱烽堯聯合競總成立大會，還有8時的林德福造勢大會。

李乾龍也預告，12月14日將在板橋第一運動場舉辦12席立委聯合造勢大會，當天韓國瑜也會到現場，另外6名立委參選人會再分批前往助選。

(中時電子報)