國民黨不分區立委名單引各界砲轟！黨主席吳敦義在壓力下，雖將自己從第8改為第10，又傳將改為第14，仍無法平息眾怒。韓粉更對這份名單不滿，認為「韓家軍」被刻意打壓，自列一份超級「夢幻」名單，獲得不少讚聲。
韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，列出個人理想不分區立委名單：
1.謝龍介
2.詹江村
3.唐慧琳
4.戴錫欽
5.葉元之
6.黃敬平
7.李柏毅
8.王鴻薇
9.張斯綱
10.游淑慧
11.黃紹庭
12.強強滾
13.文山伯
14.陳清茂
15.杏仁哥
16.貼紙哥
17.吳主席
18.其他人
名單一出，引起不少討論，許多韓粉讚道：「這將是最有戰力的組合」、「滿滿韓家軍，讚啦」、「唯一支持韓國瑜」、「這樣以後韓總統才好做事」、「庶民出頭天」、「破除權貴政治」、「謝龍介本來就該第一」、「真的超夢幻的，好棒！」
此外，也有韓粉表示：「我也很欣賞您所列出的名單很讚！但閣下是否看看在下的拙見！立法院是最重要的一個部會，是幫我們把關好所有人民的納稅錢，審慎預算推動國政全靠立法院的委員們的，還是讓有專業背景、知識學經的人來担任比較合適！吳敦義為了一己之私會害了整個國政的推動，這種人要下台才對！看看那份名單使人真失望，看看您的夢幻名單真開心呀！」
(中時電子報)
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