網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

國民黨不分區立委名單引各界砲轟！黨主席吳敦義在壓力下，雖將自己從第8改為第10，又傳將改為第14，仍無法平息眾怒。韓粉更對這份名單不滿，認為「韓家軍」被刻意打壓，自列一份超級「夢幻」名單，獲得不少讚聲。

韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，列出個人理想不分區立委名單：

1.謝龍介

2.詹江村

3.唐慧琳

4.戴錫欽

5.葉元之

6.黃敬平

7.李柏毅

8.王鴻薇

9.張斯綱

10.游淑慧

11.黃紹庭

12.強強滾

13.文山伯

14.陳清茂

15.杏仁哥

16.貼紙哥

17.吳主席

18.其他人

名單一出，引起不少討論，許多韓粉讚道：「這將是最有戰力的組合」、「滿滿韓家軍，讚啦」、「唯一支持韓國瑜」、「這樣以後韓總統才好做事」、「庶民出頭天」、「破除權貴政治」、「謝龍介本來就該第一」、「真的超夢幻的，好棒！」

此外，也有韓粉表示：「我也很欣賞您所列出的名單很讚！但閣下是否看看在下的拙見！立法院是最重要的一個部會，是幫我們把關好所有人民的納稅錢，審慎預算推動國政全靠立法院的委員們的，還是讓有專業背景、知識學經的人來担任比較合適！吳敦義為了一己之私會害了整個國政的推動，這種人要下台才對！看看那份名單使人真失望，看看您的夢幻名單真開心呀！」

(中時電子報)