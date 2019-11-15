國民黨總統候選人韓國瑜日前遭周刊爆料，過去曾在台北南港地區購置7200萬豪宅，這對訴求庶民形象的韓國瑜而言，無疑是重大打擊！對此，韓國瑜表示，不再忍了！不能讓韓黑在網路散布不實抹黑一再得逞，將在今早上9點30分召開「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會，公開韓國瑜夫婦房產資訊，反擊不實指控！

韓國瑜日前遭《壹週刊》爆出，韓在2011年失業生涯最後一年，曾購買台北市南港總價高達7200萬的豪宅，背後的核心人物就是韓國瑜妻子李佳芬。

為打擊一再的不實抹黑，韓國瑜競選辦公室昨聲明，將在今早上9點半召開「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會。會中由韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千、副執行長許淑華、發言人何庭歡、發言人葉元之出面向外界一次說明，並公布所有房產買賣資料。但據悉，韓國瑜本人不會出面說明。

(中時電子報)