「台灣第一名模」林志玲，本週日將與「放浪兄弟」成員Akira，於老家台南舉行婚禮，行事低調的她僅席開12桌宴請至親好友，不過卻傳出受邀名單竟沒包含恩師洪偉明，讓他得知後相當震怒，事後即便被受邀仍拒絕出席。
林志玲婚禮僅席開12桌，據悉邀請賓客人選都得與她有深厚交情，包括黃子佼、小S、陳怡蓉、邱瓈寬等人，但像是黃渤與林依晨雖也在邀約名單，卻因為簽證關係或工作撞期，無法親自到場獻上祝福，至於昔日恩師洪偉明則傳出工作撞期不克前來，但根據《鏡週刊》報導，洪偉明原先沒列在受邀名單之中，傳出他得知未被受邀後相當震怒，讓林志玲趕緊將他補進宴客名單，不過卻是為時已晚，洪偉明依舊氣憤難平，決定不出席這場世紀婚禮。
昨天林志玲婚禮喜餅內容也曝光，除了夫妻幸福合照外，林志玲更親筆寫下：「我們結婚了，執子之手與子偕老，希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福」，就連父親林繁男也親自手寫喜帖，讓人感受到這場充滿愛和幸福的氛圍。
(中時電子報)
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