鄉林建設董事長賴正鎰為年輕族群打造輕豪宅，以交通便捷、度假、健康為主力訴求，市場熱銷。（盧金足攝）

因應少子化、近年房市吹小宅風，鄉林建設專為年輕族群打造的輕豪宅，今年初預售案「鄉林天韻」，在北屯與潭子交界的台74線快速道路旁，以交通便捷、度假、健康為主力訴求，更將社區對面的公園打造成「共融式遊樂場」，不僅可提升鄰里良性互動，晝夜皆可遊樂，也因為規劃定位明確，緊抓親子家庭的喜好，在短短九個月幾乎完銷，目前僅剩最後二席。

鄉林建設副總經理方偉民說，現代父母常傷腦筋孩子缺乏安全及適合的遊戲場所，而一般戶外公園可能會有疏於維修的疑慮，如果是私人大型遊戲場，則採收費高的會員制，因此「鄉林天韻」從規劃之初，就決定認養基地緊鄰的戶外公園。

鄉林找來共融式遊具的空間設計專家提案，並經過台中市政府都市開發審查委員會(都審會)審查通過，除了保留原有遊具外，其餘空間均全數進行創意大改造。

例如，「琴森」為多根柱狀金屬管，用手拍打可發出不同聲調的鐵琴音效，可合奏音樂；遊樂區則鋪設舒適、適合赤腳的碎木皮，其中鞦韆擺盪會發出鈴鐺聲；蹺蹺板則會發出木魚聲，「共鳴滑梯」則是中空造型，結合打擊樂器、攀爬孔洞，全設施皆有燈光計畫，全天侯都能儘情遊戲玩樂。

方偉民表示，該公園的整體造價比一般公園高出10倍以上，將隨「鄉林天韻」明年底前完工交屋時而完工開放使用，其他社區的敦親睦鄰工作，社區開放空間退縮也會廣植上百棵樹木，加強社區綠化，挑高的大廳公設與頂樓星光無邊際泳池，讓輕豪宅就像是入住五星酒店，銷售進度大幅超前。為了不讓向隅的鄉林粉絲久等，鄉林正加緊籌備明年的台中新案。

(中時 )