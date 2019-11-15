國民黨公布不分區立委名單後引來舉國譁然，黨內外對這份名單都有意見，國民黨黨主席吳敦義更疑似因為壓力過大在黨部前公開痛哭；名單上出現許多軍公教相關人員，引起討論，但自詡為「天字第一號大韓粉」的全國公務人員協會理事長李來希卻對這份名單不以為然，直批「這些人能打嗎？」更諷刺表示還好他沒有在裡面，逃過一劫。

李來希在臉書直播中表示，不分區名單代表整個黨的中心思維，黨的想法是甚麼？篩選人才的標準是甚麼？有沒有為黨的未來發展著想？這份名單不僅通通看不出來，還有些人若沒有註記是誰的爸爸、媽媽、丈夫、妻子，那根本不知道他是誰。

韓國瑜說過，國民黨的立委「武要能打、文要能論述、黨性要堅強」，李來希指出，這些都是基本價值，但是這些名單上的人有嗎？能打嗎？「我看兩拳就倒了」，李來希更說，如果今天他被排進名單，今天被討論的可能就是他，「很感謝中國國民黨把我排除，讓我逃過一劫」。

(中時電子報)